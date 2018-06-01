كوستا يتوقع بقاء جريزمان في الموسم المقبل

2018/06/01 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترتوقع اللاعب الاسباني صاحب الأصول البرازيلية دييجو كوستا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد أن يبقى زميله الفرنسي أنتوان جريزمان في صفوف الأتلتي في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب خلال مؤتمر صحفي، وشدد خلالها أن جريزمان لم يتخذ قراره النهائي بعد فيما يتعلق بمستقبله.

كوستا قال: "هو يأخذ كامل وقته قبل أن يقول كيف سيكون مستقبله، أعتقد أنه لا يزال لديه بعض الشكوك حول ذلك الأمر." مواد متعلقة مدافع إنتر ميلان يوجه صدمة لبرشلونة ومانشستر يونايتد برشلونة ينسحب من سباق ضم إيريكسن برشلونة يسعى لضم نجم أياكس تشافي يهاجم برشلونة: أنتم نائمون وريال مدريد يفوز بالبطولات

وأضاف: "كل ما أملك قوله له أن يبحث عن سعادته، لأن لاعب كرة القدم السعيد فقط هو من يستطيع أن يلعب بشكل أفضل".

واختتم تصريحاته: "هو يعلم أننا في أتلتيكو مدريد نحبه كثيرًا وأنه لاعب هام بالنسبة لنا، إذا ما رحل علينا أن نكون سعداء لأنه منحنا نهاية طيبة للموسم لكنني أعتقد أنه سيبقى".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن جريزمان سيرحل لنادي برشلونة في الموسم المقبل، بعد فسخ تعاقده مع أتلتيكو مدريد.





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