ليبرمان: من الضروري إنشاء خط ساخن مع روسيا

2018/06/01 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على ضرورة إنشاء خط مفتوح مع روسيا للتشارو الدائم في القضايا الاستراتيجية.

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