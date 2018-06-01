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ليبرمان: من الضروري إنشاء خط ساخن مع روسيا
2018/06/01 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شدد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على ضرورة إنشاء خط مفتوح مع روسيا للتشارو الدائم في القضايا الاستراتيجية.

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