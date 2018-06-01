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تركيا:الأسد لن يكون قادرا على حكم سوريا
2018/06/01 | 02:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الخميس، أن بلاده ترى أن الرئيس السوري بشار الأسد “لن يكون قادرا على حكم البلاد لأنه قتل حوالي مليون شخص”، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” الخميس.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو خلال مشاركته في برنامج “Conflict Zone” على قناة “دويتشه فيله” الألمانية، ردا على سؤال عن رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن تركيا تؤدي دورا محوريا في مختلف المنصات المتعلقة بحل الأزمة السورية.

وأوضح أن أنقرة بدأت تتعاون مع روسيا بعد التطورات في محافظة حلب السورية، ثم انضمت إيران أيضا إلى المباحثات، معتبرا أن طهران لاعب مهم كذلك، رغم وجود اختلافات في الرأي تجاه قضايا عديدة بينها وبين تركيا، بما في ذلك مصير الأسد.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن حكومة بلاده لم تغير موقفها من الأسد حتى الوقت الراهن، كما لفت إلى أهمية مباحثات الأزمة السورية في أستانا وسوتشي الروسية، والتي تم ربطها بمباحثات جنيف.

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