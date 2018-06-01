هيئة المنافذ: القبض على 7 مسافرين يحملون جوازات سفر مزورة في مطار بغداد الدولي

2018/06/01 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز هيئة المنافذ الحدودية في منفذ مطار بغداد الدولي القبض على 7 مسافرين عراقيين يحملون جوازات سفر اسبانية وفرنسية مزورة.

وقالت الهيئة ، في بيان، ان "مفارز الهيئة في منفذ مطار بغداد الدولي، القت القبض على 5 مسافرين عراقيين يحملون جوازات سفر اسبانية "مزورة" كانوا يرومون السفر الى العاصمة الاردنية عمان على متن الخطوط الجوية الملكية.

وتابع البيان انه "تم القبض ايضا على مسافرين اثنين كانا يحملان جوازات سفر فرنسية مزورة وجوازات سفر عراقية، يرومان السفر الى فرانكفورت على متن الخطوط الجوية العراقية".

وأكد البيان: انه "تمت احالة جميع المسافرين السبعة الى مركز شرطة المطار".



انتهى/ ع

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