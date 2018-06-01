2018/06/01 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديا كبيرا على المستوى العالمي، يجبرها على البحث عن سبل بديلة لإعادة نشر قواتها في عدة مناطق حول العالم وخاصة في أوروبا، ضمن معركة عالمية كبرى تشارك فيها روسيا والصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقع أمريكي: معركة عالمية كبرى تشتعل بين 3 دول لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقع أمريكي: معركة عالمية كبرى تشتعل بين 3 دول لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).