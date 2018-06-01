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موقع أمريكي: معركة عالمية كبرى تشتعل بين 3 دول لهذا السبب
2018/06/01 | 02:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تحديا كبيرا على المستوى العالمي، يجبرها على البحث عن سبل بديلة لإعادة نشر قواتها في عدة مناطق حول العالم وخاصة في أوروبا، ضمن معركة عالمية كبرى تشارك فيها روسيا والصين.

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