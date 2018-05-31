2018/06/01 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار العوصجي

قد نختلف في معتقداتنا ، وقد تختلف انتماءتنا الدينية والمذهبية والعرقية ، وقد تختلف عاداتنا ، تقاليدنا ، عشائرنا ، اجناسنا ، لغتنا ، لهجتنا ، طريقة عيشنا وتفكيرنا ، بل قد يصل الاختلاف فيما بيننا الى اللون والشكل ...



اختلافات تفصل فيما بيننا ، تضعنا في قوالب محددة قد تكون مغلقة في بعض الاحيان وقد تتحول الى حواجز تحول دون الاندماج او الخروج عن ( المألوف ) وعن تلك الأطر الضيقة ...



اختلافات مزروعة في مخيلتنا تدعونا الى الحذر من كل ماهو غير اعتيادي لدينا ، لنبتعد عنه قدر المستطاع ونزيد الهوة اتساعاً ، فنحول الخطأ مهما كانت بساطته الى فعل متعمد يراد منه النيل منا ( حتى وان كان عفوياً ومن دون قصد ) ...



اختلافات واختلافات واختلافات لها اول وليس لها اخر ، دون النظر الى المشتركات ...



لم نسأل يوماً انفسنا ما هي المشتركات فيما بيننا ، او ربما نكون قد نسينا ان هنالك رابط قوي بيننا ، وهو اقوى واكبر واهم واعز من كل ماذكرنا ، الا هو الوطن الذي يجمعنا واليه ننتمي ، فيه ولدنا ومن ماءه شربنا ومن خيراته اكلنا ، وباسمه نعرف اننا عراقيين ...



عراقيوا الهوا والانتماء (( لسنا دخلاء إن كنا اصلاء )) ، تتمثل فينا النخوة والكرامة والعزة بالنفس ، ولا تأخذنا في قول الحق لومة لائم ، استقينا الغيرة من اسلافنا لنفاخر بها من هم حولنا ، ونجاهر بها امام العالم اجمع ...

إبعد كل هذا لازلنا مختلفين ؟؟؟

وفيما اختلافنا ، وعلى ماذا ؟؟؟

إلم يحين وقت اللقاء لنتحد ؟؟؟

هل نسينا ان قوتنا في وحدتنا ، وان ضعفنا في فرقتنا ؟؟؟

لا يهم ان كنا قوميين او شيوعيين او بعثيين او يساريين او مستقليين ، من إي قومية كنا او طائفة او دين ، المهم اننا عراقيين ...



عراقنا اليوم يمر بمحنة كبيرة ، بدأت يوم احتل العراق من قبل قوى البغي والعدوان عام 2003 ، لتستحوذ عليه فيما بعد زمرة من الاوباش والعملاء ...



لذا علينا ان نتناسى خلافات الماضي ونتجاوز كل ما من شأنه ان يفرقنا ، ونفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة ونقية من الشوائب ، تكون بداية الانطلاق نحو الغد المشرق ، منطلقين من مبدء نكران الذات ونبذ الفرقة والابتعاد عن التكتل الفئوي ، لكي نتمكن من ان نضمد جراح شعبنا ، ونبني الوطن ، ونعمر ما دمره الاشرار والحاقدون ...



عند الشدائد علينا ان ننضوي تحت لواء (( جبهة وطنية عراقية موحدة ))، ونعلن من خلالها عن وحدتنا الوطنية ونستجمع فيها قوتنا لمعارضة قوى الجهل والظلام والتبعية والتخلف ، ونرفع من جديد راية العراق الحر عالية خفاقة في سماء الوطن ...

وذلك ليس على الله بعزيز ...

لله درك ياعراق الشرفاء ...

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