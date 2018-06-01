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في رمضان... زائر يسبب أزمة بـ
2018/06/01 | 02:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تسبب أحد الزوار في حدوث أزمة بمركز "دبي مول" في الإمارات العربية المتحدة، أمس الخميس 31 مايو / أيار، بحسب ما ذكره موقع "إرم نيوز" الإماراتي، الذي أشار إلى أن رد الشرطة كشف المتسبب فيها.

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