2018/06/01 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب أحد الزوار في حدوث أزمة بمركز "دبي مول" في الإمارات العربية المتحدة، أمس الخميس 31 مايو / أيار، بحسب ما ذكره موقع "إرم نيوز" الإماراتي، الذي أشار إلى أن رد الشرطة كشف المتسبب فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في رمضان... زائر يسبب أزمة بـ"دبي مول" والشرطة تعلق) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في رمضان... زائر يسبب أزمة بـ"دبي مول" والشرطة تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).