البصرة: المالية تطلق ٩٧ مليار دينار من تخصيصات المحافظة المالية

2018/06/01 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الحكومة المحلية في البصرة ، ان وزارة المالية وافقت على صرف حوالي ٩٧ مليار دينار من تخصيصات البصرة لموازنة ٢٠١٨.

وقال محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريح صحفي تابعته وكالة "النبأ للأخبار، "اتوقع ان تصل الاموال الى حساب المحافظة في مصرف الرشيد مطلع الأسبوع المقبل" ، مشيرا الى انه "أوعز الى الدوائر الخدمية والهندسية هناك بضرورة المباشرة بالمشاريع الخدمية".

واضاف العيداني انه "تعكف الجهات المختصة على اعادة تقييم للمشاريع المنفذة والمتلكئة، فضلا عن تلك التي في طور التنفيذ، والمشمولة بالاستثناءات من اعادة العمل فيها".



مبينا انه "وفقا للخطة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع مجلس المحافظة".

ونوه العيداني الى ان ذلك "سيكشف عن ملفات فساد مالي واداري ومخالفات في التنفيذ والمواصفات، التي أدت الى تراجع في ملف الخدمات الحكومية بالمحافظة، وعلى راسها ملف الكهرباء" بحسب قوله.



انتهى/ ع

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