🔴 ميسي : أفضل قرار ؟؟ البقاء في برشلونة

2018/06/01 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال نجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي :”أفضل قرار اتخذته في حياتي ؟! بكل تأكيد هو البقاء في صفوف برشلونة عندما كانت الأوضاع حقاً معقدة بسبب كل ما كنت أعيشه”.

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