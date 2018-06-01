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🔴 ميسي : أفضل قرار ؟؟ البقاء في برشلونة
2018/06/01 | 03:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قال نجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي :”أفضل قرار اتخذته في حياتي ؟! بكل تأكيد هو البقاء في صفوف برشلونة عندما كانت الأوضاع حقاً معقدة بسبب كل ما كنت أعيشه”.

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