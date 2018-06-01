محكمة التحكيم ترفض استئناف كارتر وتجمّد ذهبيات بولت

2018/06/01 | 03:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلنت المحكمة في بيان أنها لم تقبل أياً من الحجج التي أثارها كارتر حامل ذهبية التتابع 4 مرات 100 في أولمبياد لندن 2012، للطعن بقرار اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان كارتر ضمن فريق التتابع في سباق 4 مرات 100متر في بكين مع بولت، مايكل فراتر وأسافا باول، وقد ثبت تعاطيه مادة ميثيلهيكسانامين المحظورة التي كانت تستعمل من أجل فتح الجيوب الأنفية قبل أن تعد مكملاً غذائياً.

وكان بولت، المعتزل بعد مونديال لندن 2017، بنى أسطورته من خلال تحقيق ثلاثية غير مسبوقة في ثلاث دورات أولمبية صيفية، بإحرازه ذهبية سباقات 100 متر و200 متر و4 مرات 100 متر، في بكين 2008 ولندن 2012 وريو دي جانيرو 2016.



ومع تجريد منتخب بلاده، بات يحمل ثماني ميداليات ذهبية.

وأكد بولت الملقب بـ "البرق"، الذي اكتسب مكانة أسطورية في "أم الألعاب"، لاسيما في سباقات السرعة، في ختام دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016، أن ثبوت تعاطي كارتر "لن يغير شيئاً من إرثي".

وكانت اللجنة الأولمبية قد استندت في قرارها في كانون الثاني/يناير 2017 إلى عمليات إعادة فحص قامت بها لمئات العينات من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في بكين، ما أظهر تعاطي كارتر المادة المحظورة.

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