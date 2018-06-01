2018/06/01 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_إبريهي_علي متى تنهض اجهزة الدولة العراقية بواجبها في حماية حقوق الأنسان يفهم من الاعلام السياسي وكأن العراقيين الذين تصدروا واجهة الاشتغال بالشان العام لم يتمكنوا بعد من اكتشاف الضرورة الاخلاقية والعملية للدولة، بدليل ان واجباتها ( وظائفها) ليست محل اهتمام البتة، وان تضمين مشاطراتهم الصاخبة مفردات الاصلاح والخدمات وزراعة وصناعة ...اقرب الى المجاملات الساذجة والغثيثة.هذا للشخصيات والاحزاب التي ان......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد إبريهي علي - متى تنهض اجهزة الدولة العراقية بواجبها في حماية حقوق الأنسان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد إبريهي علي - متى تنهض اجهزة الدولة العراقية بواجبها في حماية حقوق الأنسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).