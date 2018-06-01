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#أحمد إبريهي علي - متى تنهض اجهزة الدولة العراقية بواجبها في حماية حقوق الأنسان
2018/06/01 | 03:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_إبريهي_علي متى تنهض اجهزة الدولة العراقية بواجبها في حماية حقوق الأنسان يفهم من الاعلام السياسي وكأن العراقيين الذين تصدروا واجهة الاشتغال بالشان العام لم يتمكنوا بعد من اكتشاف الضرورة الاخلاقية والعملية للدولة، بدليل ان واجباتها ( وظائفها) ليست محل اهتمام البتة، وان تضمين مشاطراتهم الصاخبة مفردات الاصلاح والخدمات وزراعة وصناعة ...

اقرب الى المجاملات الساذجة والغثيثة.

هذا للشخصيات والاحزاب التي ان......

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