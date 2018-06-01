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2018/06/01 | 03:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشر الإعلام الحربي للجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، فيديو قال إنه لعملية نوعية قاموا بتنفيذها ضد الجنود السودانيين التابعين للتحالف العربي الذي يقود الحرب في اليمن.

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