الصدر يكشف عن موقفه من خصخصة الكهرباء ويؤكد التدخل لحل المشكلة

2018/06/01 | 03:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، عن موقفه من مشروع خصخصة توزيع الكهرباء في البلاد، مؤكداً وقوفه بالضد من بعض بنودها.وفي ذات الشأن، اجاب الصدر، على سؤال اخر ، بشأن الخروج بتظاهرات ضد خصخصة الكهرباء، بالقول، "لا اقف ضد التظاهر من اجل الحقوق فهذا خياركم بيد اني احاول حل المشكلة بطرق اخرى قبل التظاهر ولكم الامر ..انا مع الشعوب اينما كانوا".

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