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محمد صلاح يواجه إصابة راموس بوجبة سحرية… تعرف على مكوناتها
2018/06/01 | 03:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن أن إخصائي العلاج الطبيعي المرافق للاعب المصري محمد صلاح، روبين بونس، يعتمد على وجبة سحرية كي تساعد صلاح في التعافي من إصابته الأخيرة.

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