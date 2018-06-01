محمد صلاح يواجه إصابة راموس بوجبة سحرية… تعرف على مكوناتها

2018/06/01 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن أن إخصائي العلاج الطبيعي المرافق للاعب المصري محمد صلاح، روبين بونس، يعتمد على وجبة سحرية كي تساعد صلاح في التعافي من إصابته الأخيرة.

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