محللو الشيرنغيتو يرشحون بوكتينيو لخلافة زيدان

2018/06/01 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – أجرى برنامج الشيرنغيتو استطلاعا لرأي بين محلليه حول من سيتولى تدريب الفريق الملكي خلفا لزيدان ويفضلونه ، وحصل بوكتينيو على النسبة الاكبر من الاصوات 21 يليه جوتي بـ11 صوت ثم كلوب بـ9اصوات .

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