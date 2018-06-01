2018/06/01 | 04:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترنفى فرانك لامبارد نجم فريق تشيلسي الأسبق والمدير الفني الجديد لفريق ديربي كاونتي أن يكون قد اتفق مع زميله السابق جون تيري على الانضمام لصفوف فريقه الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني الجديد لديربي، خلال مؤتمر صحفي عقده، وأكد خلاله أنهما لم يتحدثان في الأمر.

لامبارد قال: "لم أتحدث مع تيري في الأمر على الاطلاق، لقد تلقيت رسالة هذا الصباح وعلمت أنه حاليًا تواجد في إجازة باليونان".



مواد متعلقة كانتي ينفي تلقيه أي عروض من باريس سان جيرمان رسمي - ديربي كاونتي يعلن تعيين لامبارد مدربا ليفاندوفيسكي ليس للبيع - بايرن يخبر تشيلسي بالبحث عن مهاجم آخر هل يعود لأسبانيا؟ تشيلسي يقرر بيع كورتوا ويحدد بديله

وأضاف: "هناك بعض النقاشات الدائرة مع مجلس إدارة الفريق، لكن هذا ليس واحدًا منهم، وسنبدأ بالحديث عن الانتقالات لاحقًا".

واختتم تصريحاته: "جون تيري لاعب عظيم بكل تأكيد ومر بمسيرة كروية رائعة، لكن دعونا فقط نصب كل تركيزنا على ما نسعى للقيام به هنا حقًا".

جدير بالذكر أن لامبارد كان قد تم الإعلان عنه اليوم كمدير فني جديد لفريق ديربي كاونتي الذي فشل في الصعود للبريميرليج في الموسم المنصرم.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لامبارد ينفي ضم تيري لصفوف ديربي كاونتي) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لامبارد ينفي ضم تيري لصفوف ديربي كاونتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).