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#هيام محمود - بعض كلام بخصوص العروبة - إسلام .. 5 ..
2018/06/01 | 04:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #هيام_محمود الأول : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=598531الثاني : http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=598667الثالث :

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