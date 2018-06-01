التعليم العالي تعلن تمديد التقديم للدراسات العليا الى التاسع من الشهر الجاري

2018/06/01 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس – 1 حزيران / يونيو : اعلنت وزارة التعليم العالي ، تمديد التقديم على الدراسات العليا.

وتابعت في بيان لها ” حرصا على فسح المجال أمام أكبر عدد من الراغبين بالتقديم للدراسات العليا وسط مناخ من التنافس العلمي والقبول على وفق الاستحقاق في ضوء خطط القبول المصادق عليها وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الرزاق العيسى على تمديد مدة التقديم الالكتروني للدراسات العليا الى يوم السبت الموافق التاسع من شهر حزيران وتمديد مدة تدقيق بيانات المتقدمين الورقية ومطابقتها مع بياناتهم الالكترونية وتصويبها بما يتوافق مع البيانات الورقية في اثناء سقف التقديم ليكون الى غاية 2018/6/14.

وفي هذا السياق نلفت عناية المتابعين الى بقاء موعد الامتحان التنافسي في تاريخه المحدد وهو الخامس والعشرون من شهر حزيران نفسه.



انتهى أ.ح

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