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مادورو يوافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين خلال 24 ساعة
2018/06/01 | 04:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت حاكمة ولاية تاتشيرا الفنزويلية، ليدي غوميز، وهي إحدى أربعة مشاركين من المعارضة في الاجتماع مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين خلال يوم.

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