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عضو تأسيسية الدستور الليبي: اتفاق باريس انقلاب على إرادة الشعب
2018/06/01 | 05:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صرحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، في مدينة البيضاء شرقي البلاد اليوم الجمعة 1يونيو/حزيران، أن التوافق الليبي على المسار التأسيسي غير المسبوق بدأ بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مشيرةً إلى أن التوافق على مسار تأسيسي أخر هو انقلاب على إرادة الشعب الليبي.

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