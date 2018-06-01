2018/06/01 | 05:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، في مدينة البيضاء شرقي البلاد اليوم الجمعة 1يونيو/حزيران، أن التوافق الليبي على المسار التأسيسي غير المسبوق بدأ بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مشيرةً إلى أن التوافق على مسار تأسيسي أخر هو انقلاب على إرادة الشعب الليبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو تأسيسية الدستور الليبي: اتفاق باريس انقلاب على إرادة الشعب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو تأسيسية الدستور الليبي: اتفاق باريس انقلاب على إرادة الشعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).