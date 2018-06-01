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🔴 لوفرين من معسكر المنتخب : لا أريد التحدث لمودريتش
2018/06/01 | 05:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – نشر نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ديجان لوفرين صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تجمعه مع نادي ريال مدريد، لوكا مودريتش أثناء تدريبهما في معسكر المنتخب الكرواتي، حيث علّق عليها قائلاً :”لا أرغب بالتحدث له ، ما زلت غاضبًا، لكننا الآن هنا من أجل سبب واحد وهو المنتخب الوطني.

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