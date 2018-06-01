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ترامب لرئيس وزراء كندا: أوافق على صفقة عادلة بشأن
2018/06/01 | 05:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، أنه يوافق على صفقة عادلة في المفاوضات الخاصة بتحقيق منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

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