ترامب لرئيس وزراء كندا: أوافق على صفقة عادلة بشأن

2018/06/01 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغ رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، أنه يوافق على صفقة عادلة في المفاوضات الخاصة بتحقيق منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا".

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