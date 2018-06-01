تركيا وايران تشنان حربا مائية على العراق

2018/06/01 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى خليل* يعاني العراق منذ سنوات انخفاض معدلات المياه المتدفقة على مناسيب نهري دجلة والفرات ، من الجارتين تركيا وإيران، وحذرت الحكومة

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