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تركيا وايران تشنان حربا مائية على العراق
2018/06/01 | 06:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شذى خليل* يعاني العراق منذ سنوات انخفاض معدلات المياه المتدفقة على مناسيب نهري دجلة والفرات ، من الجارتين تركيا وإيران، وحذرت الحكومة

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