نجم شاختار يطرق أبواب اليونايتد

2018/06/01 | 06:10

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هاى كورة – بات البرازيلي فريد متوسط ميدان شاختار دونيتسك الأوكرانى على بعد خطوات من الإنتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن إغلاق الصفقة الإسبوع المقبل وذلك 52 مليون إسترليني

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