الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


نجم شاختار يطرق أبواب اليونايتد
2018/06/01 | 06:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – بات البرازيلي فريد متوسط ميدان شاختار دونيتسك الأوكرانى على بعد خطوات من الإنتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن إغلاق الصفقة الإسبوع المقبل وذلك 52 مليون إسترليني

sc2.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/06/hihi2-2018-06-01_03-02-23_216158-200x111
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم شاختار يطرق أبواب اليونايتد) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم شاختار يطرق أبواب اليونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).

كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ #صالح حمّاية - خدعة الإسلام - الإسلامو-فوبيا -.
⋙ تركيا وايران تشنان حربا مائية على العراق
⋙ ترامب لرئيس وزراء كندا: أوافق على صفقة عادلة بشأن "نافتا"
⋙ 🔴 لوفرين من معسكر المنتخب : لا أريد التحدث لمودريتش
⋙ عضو تأسيسية الدستور الليبي: اتفاق باريس انقلاب على إرادة الشعب
بالفيديو والصور
⋙ شاهد... "أنصار الله" تنشر فيديو لعملية ضد الجنود السودانيين بنجران
⋙ فيديو| قوات سوريا الديمقراطية ترد على تصريحات الأسد
⋙ بالصور.. اخراج جثث من تحت انقاض المحلة القديمة بالموصل
الأكثر شيوعا