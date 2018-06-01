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#صالح حمّاية - خدعة الإسلام - الإسلامو-فوبيا -.
2018/06/01 | 06:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صالح_حمّاية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها ، إزدادت شدة الجدل حول الإسلام وتعاليمه ، وبدأ النبش من الجميع مواطنين و اكادميين حول الإسلام وما يحويه ،و إثر هذا بدأت تظهر مظاهر السخط على الديانة الإسلامية من كم الإرهاب و الكراهية المحشورة فيه ، و لكن ليتملص المسلمون من هذا المازق ، إبتزوا اوروبا والغرب عموما في اكثر نقاطها ضعفا وهي العنصرية ، وهو شيء لا تزال اوربا تتحمل تبعاته وتحاول أن تنساه ، وقد......

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