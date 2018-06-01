2018/06/01 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقضي الإنسان حوالي ثلث يومه في النوم، الذي يكون أفضل وقت له خلال ساعات الليل، في حين يواجه الأشخاص الذين لا ينامون جيدا مشاكل صحية، بعضها قد يؤدي إلى نقص المناعة، والإصابة بالأمراض المعدية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لـ5 أسباب يجب أن تنام جيدا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لـ5 أسباب يجب أن تنام جيدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).