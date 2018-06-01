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لـ5 أسباب يجب أن تنام جيدا
2018/06/01 | 06:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يقضي الإنسان حوالي ثلث يومه في النوم، الذي يكون أفضل وقت له خلال ساعات الليل، في حين يواجه الأشخاص الذين لا ينامون جيدا مشاكل صحية، بعضها قد يؤدي إلى نقص المناعة، والإصابة بالأمراض المعدية.

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