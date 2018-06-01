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ارتفاع أسهم لوران بلان لتدريب تشيلسي
2018/06/01 | 07:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – ارتفعت أسهم المدرب الفرنسي لوران بلان حول احتمال إشرافه على الإدارة الفنية لنادي تشيلسي الإنجليزي خلفا لنظيره الإيطالى أنطونيو كونتى.

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