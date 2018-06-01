2018/06/01 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغييرات طفيفة على مباريات الجولة العاشرة لدوري الكرة أجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أربع تغييرات على مباريات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز الذي سينطلق الجمعة.وبموجب التغيير الجديد ستجري مباراة فريقي القوة الجوية ونفط الجنوب يوم السبت المقبل بدلاً من الموعد المحدد لها وهو يوم الجمعة.كذلك ستجري مباراة فريقي الميناء ونفط الوسط ونفط ميسان والبحري يوم الأحد المقبل.وستجري مباراة فريقي الطلبة والحدود يوم الاثنين المقبل.وأكدت لجنة المسابقات، ان "تغييرات أخرى ستطرأ على مباريات الجولتين الـ ١١ و١٢ بسبب التغيير الحاصل في الجولة المقبلة.

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