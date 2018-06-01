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آلاف الفلسطينيين يتجهون إلى القدس لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان
2018/06/01 | 07:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدأ الآلاف من الفلسطينيين منذ ساعات فجر اليوم الأولى الزحف والتوجه إلى الحواجز الإسرائيلية للتوجه إلى مدينة القدس لأداء الصلاة بالمسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

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