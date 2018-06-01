اختبار قتالي... دبابة

2018/06/01 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيَّنت المعارك الدائرة في العراق أن دبابة "تي-72" تتفوق على دبابة "أبرامز" في تحمُّل ظروف القتال القاسية.

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