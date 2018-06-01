مقصلة بايرن ميونخ تطيح بـ4 نجوم

2018/06/01 | 08:10

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هاى كورة – ذكرت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية أن نادى بايرن ميونخ الألمانى استقر على 4 نجوم بالميركاتو الصيفي وهم : ارتورو فيدال، خوان بيرنات، جيروم بواتينج و تياجو ألكانتارا.

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