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مقصلة بايرن ميونخ تطيح بـ4 نجوم
2018/06/01 | 08:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – ذكرت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية أن نادى بايرن ميونخ الألمانى استقر على 4 نجوم بالميركاتو الصيفي وهم : ارتورو فيدال، خوان بيرنات، جيروم بواتينج و تياجو ألكانتارا.

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