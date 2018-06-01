آلان وودز - البلاشفة في مجلس الدوما - البلشفية طريق الثورة

2018/06/01 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز البلشفية طريق الثورة الفصل الرابع: النهوضالبلاشفة في مجلس الدوماترجمة: هيئة تحرير موقع ماركسي أول نجاح كبير للتكتيك اللينيني، المتمثل في الجمع بين العمل العلني والعمل السري، جاء في خريف عام 1912 مع انتخاب المقاطعات العمالية خلال انتخابات مجلس الدوما الرابع.إذ ذاك فقط بدأ البلاشفة لأول مرة في تطوير العمل في الساحة البرلمانية، أما قبل ذلك فقد كان المناشفة هم من......

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