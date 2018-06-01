2018/06/01 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / الغد برس:أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، عن إحباط هجوم لداعش على قرية بأطراف ناحية مندلي، شرقي المحافظة.وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لناحية مندلي، حيدر ستار المندلاوي لـ"الغد برس"، إن "عناصر داعش الإرهابي حاولوا خلال ساعات الليلة الماضية الهجوم بمختلف الأسلحة وحتى الهاونات، على قرية الشيخ كريم جلوب في منطقة الندا بأطراف ناحية مندلي شرقي ديالى".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وأضاف المندلاوي أنه "تم إحباط الهجوم ومطاردة للإرهابيين من قبل الأهالي والقوات الأمنية"، لافتاً الى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قرية الشيخ كريم الجلوب من قبل داعش، الأمر الدي أصبح يتطلب تعزيز انتشار القوات الأمنية هناك وتطهير الندا من خلايا داعش نهائياً".وكان مجلس مندلي قد أعلن في وقت سابق عن إحباط هجمات إرهابية عدة في مناطق وقرى الندا بأطراف الناحية شرقي ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط هجوم لداعش على قرية شرقي ديالى ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط هجوم لداعش على قرية شرقي ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).