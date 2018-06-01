غزة تستعد لجمعة غضب بعنوان من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك

2018/06/01 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة عن تنظيمها جمعة غضب بعنوان "من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك" .

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