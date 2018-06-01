الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


غزة تستعد لجمعة غضب بعنوان من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك
2018/06/01 | 08:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة عن تنظيمها جمعة غضب بعنوان "من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غزة تستعد لجمعة غضب بعنوان من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غزة تستعد لجمعة غضب بعنوان من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ العراق ينفي أي اتفاق مع موسكو لتسليم روسيات ينتمين لداعش
⋙ العثور على 1486 جثة في الموصل بعضها يعود لعناصر داعش
⋙ إعلان تشكيلة الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جوزيبي كونتي
⋙ قيادي مفصول من حزب الدعوة يعلق على زيارة الصدر للكويت
⋙ واع / يونس محمود: تعرضت للخيانة بانتخابات اتحاد الكرة
بالفيديو والصور
⋙ شاهد... "أنصار الله" تنشر فيديو لعملية ضد الجنود السودانيين بنجران
⋙ فيديو| قوات سوريا الديمقراطية ترد على تصريحات الأسد
⋙ بالصور.. اخراج جثث من تحت انقاض المحلة القديمة بالموصل
الأكثر شيوعا