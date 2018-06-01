عمليات نينوى: السيطرة على 100 عبوة ناسفة في ايسر الموصل

2018/06/01 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع قوة من القيادة و...

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