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ترمب سيتلقى رسالة من كيم جونغ اون بعد
2018/06/01 | 08:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تحد صعب

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