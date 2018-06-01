نصف أطفال العالم مهدد بحروب وفقر

2018/06/01 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصف أطفال العالم مهدد بحروب وفقرأعلنت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» (أنقذوا الأطفال) البريطانية غير الحكومية أن أكثر من 1.2 بليون طفل في العالم، أي أكثر من نصف أطفال العالم، مهددون بحروب أو فقر مدقع أو تمييز جندري.ووَرَدَ في تقرير أعدته، بعنوان «الأوجه المتعددة للإقصاء»، أن هناك 20 دولة، بينها أفغانستان والصومال واليمن وجنوب السودان، تجتمع فيها هذه التهديدات الثلاثة.وأشارت إلى أن أكثر من بليون طفل يعيشون في دول تواجه فقراً مدقعاً، فيما يعيش 240 مليون طفل في دول تشهد حروباً.كما أن 575 مليون فتاة يعشن في مجتمعات «تُعتبر فيها الأحكام المسبقة المرتكزة إلى التمييز الجندري، مشكلة خطرة».ووضعت المنظمة ترتيباً لـ175 دولة، بناءً على تهديدات يتعرّض لها الأطفال، في التعليم والصحة والتغذية والعنف، فحلّت سنغافورة وسلوفينيا في الطليعة، تلتهما الدول الإسكندنافية (النروج والسويد وفنلندا)، فيما حلّت 10 دول وسط أفريقيا وغربها، في المرتبة الأخيرة.ولفتت إلى أن الولايات المتحدة حلّت في المرتبة 36، وروسيا في المرتبة 37، والصين في المرتبة 40، بعد كل دول أوروبا الغربية.وقالت المديرة العامة للمنظمة هيلي تورنينغ- شميت إن «احتلال دول لديها مستويات دخل متشابهة، مراكز مختلفة إلى هذا الحدّ، يبيّن أن الالتزام السياسي والاستثمار يُحدثان فرقاً بالغ الأهمية».

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