مباحثات روسية إسرائيلية: ماذا يهم إسرائيل

2018/06/01 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن مباحثات وزيري دفاع روسيا وإسرائيل، أمس الخميس، قالت صحيفة "كوميرسانت" إنها تناولت مناقشة الوضع في جنوب سوريا.

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