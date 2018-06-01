بدل الزيتون.. اكتشاف

2018/06/01 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية الجمعة عن ضبط عشرات القنابل كانت موضوعة في ارض مساحتها 750 مترا في بلدة متنازع عليها شمال شرق الموصل.

وعمد تنظيم داعش الى نصب الشراك والكمائن وتلغيم المناطق التي كان يستولي عليها على مدى ثلاث سنوات قبل هزيمته في اواخر العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن مفارز استخبارية وأخرى عسكرية في قيادة عمليات نينوى واستنادا الى "معلومات استخبارية دقيقة" تمكنت من السيطرة على 100 عبوة ناسفة ضد الدروع محلية الصنع مزروعة على مسافة 750 متراً طولاً في بلدة بعشيقة.

وجاء في البيان أن هذه العبوات "هي من مخلفات عصابات داعش الارهابية، وتقوم المفارز الهندسية التابعة للقيادة بتفجيرها موقعياً".

واستولى داعش على بعشيقة، التي تشتهر بزراعة الزيتون، في منتصف عام 2014 وطرد المسيحيين كما نفذ عمليات قتل جماعي بحق الايزيديين والشبك.

وفي مطلع تشرين الثاني نوفمبر 2016 حررت قوات البيشمركة الكوردية بعشيقة التي تتبع اداريا قضاء الحمدانية عند سهل نينوى شمال شرق الموصل في حملة عسكرية ضخمة استمرت ساعات وشارك فيها التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش.

وفي اواخر العام الماضي سيطرت القوات العراقية المعززة بالحشد الشعبي على بعشيقة وسائر المناطق المتنازع عليها فيما وُصف بأنه رد على استفتاء استقلال كوردستان.

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