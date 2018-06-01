2018/06/01 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحادية تعلن عن توقيت جديد لفتح طريق كركوك - تكريت

بغداد/...



أعلنت الشرطة الاتحادية، توقيتات فتح طريق كركوك- تكريت، أمام المركبات.

وقال قائد الشرطة، الفريق رائد شاكر جودت، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "طريق كركوك-تكريت يفتح يوميا الساعة ٦٠٠ (السادسة صباحاً) بعد اجراء المسح من العبوات وقد تم التبليغ للقطعات بفتحه الساعة٥٠٠ (الخامسة صباحاً)، وتقديم وقت المسح".

وقالت وسائل اعلام محلية، إن الموافقة جاءت بعد مناشدة أرسلها عدد من الطلبة الى الفريق جودت، بغرض الوصول الى جامعتهم لغرض الامتحان.انتهى3

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