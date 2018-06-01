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بدء المرحلة الاولى من برنامج رفع السيطرات الداخلية في بعقوبة
2018/06/01 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىاعلن رئيس مجلس ديالى علي الدايني، الخميس، عن بدء المرحلة الاولى من "برنامج رفع السيطرات الداخلية" بمدينة بعقوبة مركز المحافظة، فيما اشار الى اهمية البرنامج في خلق مرونة وانسيابية عالية لحركة المركبات.واضاف الدايني، ان "لجنة مختصة ستقوم بتحديد السيطرات التي سيتم رفعها"، مؤكدا ان "رفع السيطرات جاء لاستقرار الاوضاع الامنية والخطط الناجحة لقيادة الشرطة في تعزيز الطمائنية".

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