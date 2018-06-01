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برشلونة ينتظر لينجليت
2018/06/01 | 09:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكدت الموندو الكتالونية على إقتراب لينجليت لاعب إشبيلية من حسم قراره حول المستقبل حيث سيعلن عنه الإسبوع المقبل وسط إهتمام كبير من برشلونة .

فالبلوجرانا يسعى بقوة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الدفاعات ولكنه سينتظر قراره الأخير بعد أيام .

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