تحالف الفتح يؤيد اجراءات البرلمان ويطالب بالعد والفرز اليدوي

2018/06/01 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد …

اكد تحالف الفتح، تقديمه كتاباً يطالب فيه مفوضية الانتخابات باجراء العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع معلناً تأييده لاجراءات البرلمان بشأن اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بنسبة 10%.

وقال المتحدث باسم التحالف احمد الاسدي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “تحالف الفتح رفع كتاباً الى المفوضية مع بداية الانتخابات يطالبها فيه بإجراء العد والفرز اليدوي على مستوى المحطة الواحدة، من اجل الاطمئنان على نتائج الانتخابات وضمان عدم حدوث أي خرق في عملية الاقتراع”.

واضاف ان “تحالف الفتح يثق باجراءات المفوضية ولكن من الافضل القيام بخطوات لطمأنة الكتل السياسية والشارع العراقي”، مبيناً ان “قرار البرلمان باجراء العد والفرز اليدوي بنسبة 10% يزيد طمأنة الشارع العراقي بشأن الانتخابات”.

واوضح ان “تحالف الفتح يؤيد اتخاذ اي اجراءات قانونية تطمينة تصب في مصلحة جميع الكتل السياسية بشأن الانتخابات“.

وكان البرلمان قد صوت خلال جلسته الاخيرة على اعادة العد والفرز اليدوي لاورق الاقتراع بنسبة 10% في جميع المحافظات، والغاء اكثر من الف محطة انتخابية للنازحين والخارج بعد ان شابها التزوير.



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