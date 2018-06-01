2018/06/01 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / يونس محمود: تعرضت للخيانة بانتخابات اتحاد الكرة

01/06/2018 09:20:00 AM | عدد القراءات : 3

واع / متابعة

قال نجم الكرة العراقية السابق، يونس محمود، إنه تعرض لـ"الخيانة"، خلال انتخابات اتحاد الكرة.

وأوضح محمود، في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) "الأهم في هذا الأمر، أنني حاولت اختراق منظومة الاتحاد، بتجربة شبابية جديدة، وفق برنامج متكامل، لكن تعرضت للخيانة داخل القاعة الانتخابية".

وأكد "أتقبل واقع الحال، سعيت لإصلاح كرة القدم العراقية، لكن أصوات الهيئة العامة ذهبت باتجاه التكتلات، وليس الأفضل".

وكان يونس قد ترشح لمنصب نائب رئيس الاتحاد، أمام شرار حيدر، وخسر بعد حصوله على 16 صوتا، مقابل 35 صوتا لمنافسه.

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