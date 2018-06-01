العثور على 1486 جثة في الموصل بعضها يعود لعناصر داعش

2018/06/01 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ نينوى كشف مصدر في الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عن انتشال 1468 جثة من تحت الركام في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، مبيناً أن قسماً من الجثث يعود لمدنيين وقسم آخر لإرهابيي داعش.وقال المصدر لـ”الرشيد نيوز”، إن “فرق الدفاع المدني انتشلت خلال حملة مستمرة منذ 10 أيام 1468 جثة من ضفاف دجلة والمدينة القديمة […]

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