الغاز السوري ودوره في تغذية الصراعات العالمية “الحرب الخفية بين الشرق والغرب”

2018/06/01 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنور حامد الدليمي* لايمكن فهم الصراع في سورية دون الحديث عن الغاز الطبيعي السوري, لا بل ان احد اهم عوامل الازمة السورية

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