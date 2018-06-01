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الغاز السوري ودوره في تغذية الصراعات العالمية “الحرب الخفية بين الشرق والغرب”
2018/06/01 | 10:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنور حامد الدليمي* لايمكن فهم الصراع في سورية دون الحديث عن الغاز الطبيعي السوري, لا بل ان احد اهم عوامل الازمة السورية

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