2018/06/01 | 10:48

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"صدام حسين" يتسبب بـ"ايقاف" مذيعة سعودية عن العمل

متابعة/ سكاي برس

تداولت بعض الحسابات الإخبارية في الكويت، أنباءً تفيد بإقدام قناة ATV المحلية على إيقاف المذيعة السعودية وخبيرة التجميل سارة الودعاني عن العمل، بسبب تغريدات منسوبة إليها عبر حساب (غير موثق) يحمل اسمها في “تويتر” تمتدح فيه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

وجاءت معلومات -لا تزال غير مؤكدة- تفيد بأن قناة ATV أوقفت المذيعة السعودية سارة الودعاني عن العمل وذلك بعد امتداحها صدام حسين.

فيما تناقل رواد مواقع التواصل تصريحها الذي اقترب موعده..



كما أن لديها التزامات أخرى في السعودية”.



الأمر الذي أثار سخرية متابعين، رأوا في التبرير محاولة تغطية على مسألة طردها.

وجاء إعلان الإيقاف بعد ساعات من هجوم شنه النشطاء على الودعاني معترضين على ظهورها في قناة كويتية، بعد “تمجيدها للرئيس العراقي صدام حسين وإظهار إعجابها به وبشخصه”، وذلك من خلال التغريدات التي تداولها النشطاء والتي يعود تاريخها إلى عام 2011، والمنسوبة إلى الودعاني.

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"صدام حسين" يتسبب بـ"ايقاف" مذيعة سعودية عن العملhttp://www.skypressiq.net/l/37527

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