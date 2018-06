الهجرة تؤكد عدم تسليم مفوضية الانتخابات اية معلومات عن الجالية العراقية في الخارج

2018/06/01 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت وزارة الهجرة والمهجرين، عن تسليمها اية معلومات عن أسماء الجالية العراقية خارج البلاد الى المفوضية العليا للانتخابات.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تستغرب من التصريحات التي أدلت بها مفوضية الانتخابات وما تناقلته وسائل الإعلام عن بعض السياسيين بأن الوزارة زودت المفوضية بأسماء الجالية العراقية في الخارج لغرض الانتخابات البرلمانية الأخيرة”.

وذكر البيان، ان “وزارة الهجرة لم تسلم المفوضية اي معلومات بهذا الخصوص، فضلا عن أنها لم يطلب منها ذلك”.

