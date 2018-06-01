صفقة أس – 400 السعودية الروسية تقترب من الإنجاز

2018/06/01 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال السفير السعودي في موسكو رائد بن خالد قرملي، إن المحادثات بين الرياض وموسكو بشأن توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية أس –

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