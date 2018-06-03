عمليات بغداد: القاء القبض على 7 متهمين بالسرقة والتزوير وترويج المخدرات

2018/06/01 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على متهم بالتزوير في منطقة حي الميكانيك.وذكر بيان للقيادت تلقت”واع” نسخة منه، انه “تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالسرقة في منطقة السلاميات، في حين تم إلقاء القبض على متهم بالاحتيال في منطقة التاجي”.وفي السياق نفسه، تم إلقاء القبض على متهمين […]

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